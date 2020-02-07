CHP'nin adaylık oyunu ortaya çıktı! Cemal Canpolat’a bakın ne teklif edilmiş

CHP İstanbul'da ilginç olaylar yaşanıyor. İstanbul'da mevcut İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na rakip olacağım söylenen Cemal Canpolat’ın Kılıçdaroğlu'nun telefonuyla adaylıktan vaçgeçtiği konuşulmuştu. Canpolat’a PM üyeliğinin teklif edildiği iddia edildi

CHP’de pazar günü yapılacak olan il kongresinde 270 delegenin imzasını almasına rağmen adaylıktan çekilen Cemal Canpolat’ın, Kemal Kılıçdaroğlu’ndan PM üyeliği ve arkadaşlarına delege sözü aldığı ortaya çıktı. İstanbul'da mevcut İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na rakip olacağı söylenen CHP'li Cemal Canpolat'ın adaylıktan neden çekildiği belli oldu.

Kulislerde Canpolat’ın kesin adaylığı konuşulmaya başladı

CHP İstanbul’daki pazarlığın detaylarına ulaşıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 39 ilçe başkanına “İstanbul adayımız Canan Hanım” dedikten 2 gün sonra Cemal Canpolat harekete geçti. Kulislerde Canpolat’ın kesin adaylığı konuşulmaya başladı.

Liste hazırladılar

Delegelerin imza topladıklarını öğrenen Kılıçdaroğlu, Canpolat’ı arayarak “Sizi PM’ye düşünüyorum” dedi. Canpolat ise ayrıca delege kontenjanı istedi. Kılıçdaroğlu’nun “Canan Hanım’la görüşün” cevabından Canpolat, Kaftancıoğlu ile görüşerek liste hazırladı. Canpolat’a tepki büyüdü, Kaftancıoğlu’nun adaylığının açıklandığı toplantıya Bülent Kerimoğlu ve Ali Kılıç katılmadı.