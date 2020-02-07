Kemal Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nun kayak tatili hakkında ilk kez konuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Elazığ depreminin peşi sıra Erzurum'a kayak tatiline gitmesi ile ilgili ilk kez konuştu. Kılıçdaroğlu "Tatil demek ne kadar doğru bilmiyorum ama çocukları orada. Bu tür konularda duyarlı olmak gerekiyor" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 41 vatandaşın öldüğü Elazığ'daki depremin ardından bölgeye giderek incelemelerde bulunmuş, oradan Erzurum'a kayak tatiline gitmişti. İmamoğlu, bu davranışı nedeniyle kamuoyunda ciddi tepkilerin olmuştu.

Kafa Radyo'da Candaş Tolga Işık ve Güçlü Mete'nin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun tatili ile ilgili kez açıklama yaptı.

Tatil demek doğru değil

CHP lideri şunları söyledi

Elazığ'a gitmesi doğruydu. Tatil demek ne kadar doğru bilmiyorum ama çocukları orada. Bu tür konularda duyarlı olmak gerekiyor.

Kılıçdaroğlu rahatsız oldu denmişti

Öte yandan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun depremin hemen peşi sıra gerçekleştirilen bu tatili doğru bulmadığı ve rahatsız olduğu iddia edilmişti.

Sevilay Yılman Kılıçdaroğlu şok geçirdiğini öne sürmüştü

Habertürk yazarı Sevilay Yılman İmamoğlu'nun tatilinin CHP Genel Merkezi'ni rahatsız ettiğini belirterek 'Görüştüğün, konuştuğum CHP'li bütün kaynaklarım Kemal Bey'in şok geçirdiğini söyledi. Ayrıca Kemal Bey'in kurmayları aracılığıyla da Ekrem Bey'e ulaşıp 'Doğru olmadı bu. Orada insanlar ölüyor. Hala enkaz altında çalışmalar var. Hal böyleyken Ekrem Bey'in kalkıp dağa tatile gitmesi bir de onu kalkıp sosyal medyadan fotoğraflarla lanse etmesi doğru olmamıştır' mesajını ilettiğinden eminim. ifadelerini kullanmıştı.