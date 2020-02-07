HABER /  GÜNCEL
ADV Pırlanta her günü sevgililer günü gibi yaşamak demek

Van'daki çığ felaketleri araştırılacak! İçişleri Bakanlığı 3 müfettiş görevlendirildi

VAN Bahçesaray'da yaşanan ve Türkiye'yi yasa boğan çığ felaketlerini araştırmak için 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi.

Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ felaketlerinde 41 kişi yaşamını yitirdi. İçişleri Bakanlığı, 1 gün arayla yaşanan iki çığ düşmesi olayını soruşturmak üzere harekete geçti.

Hadise bütün yönleriyle araştırılacak

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Van-Bahçesaray karayolu Karabet geçidi mevkiinde 4 ve 5 Şubat tarihlerinde yaşanan 2 çığ hadisesini bütün yönleriyle araştırmak, soruşturmak üzere İçişleri Bakanlığın'ca 3 Mülkiye Müfettişi görevlendirildiği belirtildi.

Ne olmuştu?

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde bir minibüsün üzerine çığ düşmüştü. 5 kişinin öldüğü bu çığ felaketinin ardından başlatılan kurtarma çalışmalarını yürüten ekibin üzerine de çığ düşmüştü. Çığ altında kalanlar için yapılan arama çalışmalarında dün 3 cansız bedene daha ulaşılmıştı. İlk çığ felaketindeki 5 kişiyle birlikte toplam can kaybı sayısı 41'e yükseldi, yaralı sayısı ise 84.

 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Esnaftan çok ilginç deprem, çığ ve uçak kazası önlemi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Kaçtı denilen Sedat Peker efkarın dibine vurdu! Eşi de mesaj yayınladı
Kemal Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nun kayak tatili hakkında ilk kez konuştu
Fatih Altaylı İlker Başbuğ'un esas planını açıkladı
Yalova Belediyesi muhasebecisi 20 milyon lira ile ortadan kayboldu
Ali Babacan erken seçim beklentisiyle parti kuruluşunu ağırdan alıyor
CHP'nin adaylık oyunu ortaya çıktı! Cemal Canpolat’a bakın ne teklif edilmiş
ÖNCEKİ HABERLER
Cuma namazı kılınışı Diyanet cuma namazı kaç rekat
Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı: Rus heyet İdlib krizi için yarın Türkiye'ye geliyor
Rusya'dan İdlib açıklaması! Türkiye'nin sorumlu olduğu bölgede...
Brandcom sanat tasarım ve üretim projelerinin IZZ'ini sürüyor
Gülben Ergen evlilikleri kaç kere evlendi eşleri kimdir?
Cuma mesajları 2020 resimli kısa hayırlı cumalar sözleri
Yorumlar