Van'daki çığ felaketleri araştırılacak! İçişleri Bakanlığı 3 müfettiş görevlendirildi

Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ felaketlerinde 41 kişi yaşamını yitirdi. İçişleri Bakanlığı, 1 gün arayla yaşanan iki çığ düşmesi olayını soruşturmak üzere harekete geçti.

Hadise bütün yönleriyle araştırılacak

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Van-Bahçesaray karayolu Karabet geçidi mevkiinde 4 ve 5 Şubat tarihlerinde yaşanan 2 çığ hadisesini bütün yönleriyle araştırmak, soruşturmak üzere İçişleri Bakanlığın'ca 3 Mülkiye Müfettişi görevlendirildiği belirtildi.

Ne olmuştu?

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde bir minibüsün üzerine çığ düşmüştü. 5 kişinin öldüğü bu çığ felaketinin ardından başlatılan kurtarma çalışmalarını yürüten ekibin üzerine de çığ düşmüştü. Çığ altında kalanlar için yapılan arama çalışmalarında dün 3 cansız bedene daha ulaşılmıştı. İlk çığ felaketindeki 5 kişiyle birlikte toplam can kaybı sayısı 41'e yükseldi, yaralı sayısı ise 84.