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Pangolin hayvanı nerede yaşar pangolin neye benzer?

Pangolin nedir, pangolin hayvanı neye benzer araştırması günün konusu oldu. Dünyayı saran korona virüsünün pangolin hayvanında ortaya çıktığı anlaşıldı. Peki memeli olan pangolin nasıl bir hayvandır, neye benzer?

Pangolin nedir araştırması Çin bilim adamlarının yaptığı açıklamanın ardından merak konusu oldu. Başta Çin olmak üzere tüm Dünya'yı saran korona virüsünün yarasan değil pangolin hayvanından yayıldığı ortaya çıktı. Peki pangolin nedir, pangolin neye benzer ve nerede bulunur? 

Birçok ülkeye sıçrayan virüsle ilgili aşı çalışmaları devam ederken, salgının nasıl ortaya çıktığıyla ilgili de çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Ölümlerin başladığı ilk günlerde yarasa, yılan ve maymundan insanlara bulaştığı öne sürülen corona virüsünün ‘pangolin’ denilen bir memeli türünden çıktığı belirtildi.

Pangolin nedir: Pangolin, çoğunlukla uzak doğuda görülen pullu memeli bir hayvandır. Genellikle geceleri görülen bu hayvanlar, gündüzleri ise kazdıkları çukurlarda, ağaç ve kaya kovuklarında saklanırlar. Pangolinler”canlı çam kozalakları” olarak adlandırılırlar. Pangolin, baş, sırt, kuyruk ve bacakları kaplayan, birbirinin üstüne binen iri, kahverengi pullardan oluşuyor.

UZUN DİLİ VE PULLARIYLA BİLİNİYOR

Pangolin’in uzun ve yapışkan dokulu dili vardır. Genellikle termit, karınca, pupa, larva, yumurta kısacası yuvada ne varsa diliyle zorlanmadan toplayarak yer. Karınca ve termitlerin bünyelerinde bulunan asitlerinin zarar vermesini ise midesinin kalın kaslı çeperi sayesinde engeller. Nesli tükenmekte olan canlılar, kendilerini korumak için top haline geldikleri anda yakalanıp poşetlere koyuluyorlar ve vakumlanarak öldürülüyorlar.

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