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Bakanlıktan son dakika İdlib açıklaması 'gözlem noktalarında sıkıntı yok'

İdlib'teki gözlem noktalarında güvenlik açısından şu ana kadar bir sıkıntı olmadığını belirten güvenlik kaynakları, “Türkiye, gözlem noktalarına yapılacak saldırılara en sert şekilde karşılık verecek" açıklamasında bulundu.

Askeri kaynaklar, TSK’nın İdlib’de gözlem noktalarına yapılacak saldırılara en sert şekilde karşılık vermeye hazır olduğunu vurguladı. 8 ve 9 numaralı gözlem noktalarının ardından 7 numaralı gözlem noktasının da rejimin kontrol ettiği bölgede kaldığını belirten kaynaklar, özetle şunları söyledi:

En sert şekilde karşılık vereceğiz

“Türkiye, gözlem noktalarına yapılacak saldırılara en sert şekilde karşılık verecek. Türk askeri, bölgede çatışmaların durdurulması ve ateşkesin sağlanması noktasında önlemlerini alıyor ve almaya da devam edecek. Gözlem noktalarındaki personel zaman zaman rotasyona tabi tutuluyor ancak bugüne kadar noktaların tahliyesi anlamında hiçbir işlem yapılmadı. Rusya ile Türkiye’nin sahadaki koordinasyonu ile ilgili bir sorun bulunmuyor.

3 Şubat'taki saldırıyla ilgili şüpheler

Çıkış saati, karayolu gibi bilgiler tüm ayrıntılarıyla koordine ediliyor. Rusların bazı açıklamaları oldu ancak teknik detayları kendi aralarındaki konuşmaları bilemiyoruz. Bir takım kopukluklar olmuş mudur, sahada rejim, onların milisleri, alt unsurlar var, onlara kadar gitmiş midir, gitmemiş midir, onun analizini yapacak durumda değiliz.

Devriyede erteleme yok

Ancak, biz sahada üstümüze düşen sistemi çalıştıracak işlemi yerine getirdik, bu bilgiler ilgililere muhataplarımıza verildi. Türk-Rus devriyelerine ara verilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Hava şartlarından dolayı zaman zaman devriyeler ertelenebiliyor.

Verilen her emri yerine getiririz

Güvenlik kaynakları, TSK'nın İdlib'de verilecek her görevi yerine getirmeye hazır olduğunu, emir verilmesi durumunda gereğinin yapılacağını bildirdi.

500’den fazla saldırı oldu

Öte yandan MSB Plan Koordinasyon Analiz Şube Müdürü Albay Olcay Deniz de bakanlıkta yaptığı açıklamada,  "Pençe operasyonlarında 174 terörist etkisiz hale getirildi, 83 binden fazla mühimmat ile 403 sığınak imha edildi." dedi.

500'den fazla saldırıya misliyle cevap verildi

"Pençe bölgelerinde kış süresince alan hakimiyetine devam edilmesi için geçen sene açılan üs bölgeleri kalıcı olarak tutulacak." diyen Deniz, Barış Pınarı Harekat alanında unsurlarımıza yapılan 500’den fazla saldırıya misliyle karşılık verildi” dedi.

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