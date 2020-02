Hamilelikte mide bulantısı ne zaman geçer? Mide bulantısını önleme yolu

Hamilelikte mide bulantısı 4 ila 8. haftalar arasında başlar ve normal şartlarda gebeliğin 16. haftasından itibaren düzelir. Peki hamilelerin neden sabahları midesi bulanır, bunu önlemenin yolu nedir? İşte doktor önerileri:

Hamilelikte en sık görülen şikayetlerin başında gelen mide bulantısı, hemen her anne adayının yaşadığı bir durumdur. Her ne kadar can sıkıcı olarak görülse de mide bulantısı da hamilelik esnasında vücutta yaşanan değişimlerin bir sonucudur. Bu durumun hormonlar ve artan koku hassasiyetiyle ilgili olduğuna dikkat çeken Avrasya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nurcan Dalan, mide bulantısına iyi gelecek önemli bilgiler veriyor.



Hamilelikte mide bulantısı neden olur? : Gebelik özelliğin ilk zamanlarında %80 oranında yaşanan bu durum, hamilelik hormonu olan HCG’nin yoğunluğunun kanda artış göstermesi sebebiyle yaşanıyor. Hormonun yoğunluğu, sekizinci ve onuncu hafta arasında arttığı için, bulantılar da en çok bu süreçte ortaya çıkıyor. Ayrıca konuyla ilgili yapılan bir araştırma gösteriyor ki, yaşanan mide bulantısı, anne karnındaki bebeği zararlı gıdalardan uzak tutarak sağlığını koruyor.

Bu araştırmanın temeli ise anne adaylarının en çok zararlı yiyecekler karşısında mide bulantısı yaşamasına dayanıyor. Sigara, alkol, kafein ve çabuk bozulabilen yumurta, et, tavuk gibi… Ancak bu demek değildir ki mide bulantısı yaşamayan annelerin bebekleri zararlı yiyeceklerle karşılaşıyor. Önemli olan anne adayının sağlıklı beslenmesi ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmasıdır.



Mide bulantıları en çok sabah ortaya çıkıyor : En çok sabah saatlerinde gelen mide bulantıları, bazen o kadar yoğun olur ki, kişi ne yapacağını

bilemez. Sosyal hayatı sekteye uğrayabilir, başka insanların rahatlıkla tüketebildiği besinlere karşı aşırı reaksiyonlar gösterebilir ve yemek yemekte zorlanabilir. Ancak anne adaylarının unutmaması gereken bir konu vardır. Taşıdıkları bebeğin gelişimi annenin tükettiği sağlıklı

besinlere bağlıdır. Dolayısıyla mide bulantısı sorunu çözülmesi gereken bir problemdir.

Mide bulantısı şikayetleri ne zaman geçer?

Genellikle hormon artışı ve koku hassasiyeti sebebiyle mide bulantısı hamileliğin erken dönemi kabul edilen 4 ila 8. haftalar arasında görülebiliyor. Normal şartlarda gebeliğin 16. haftasından itibaren düzelmeye başlar. Ancak her anne adayı farklı süreçler yaşadığından 6.

ayında bile mide bulantısı yaşayanlar vardır. Hatta bazı gebelerde bu süreç doğuma kadar da sürebilmektedir.



Mide bulantısını önlemek mümkün mü?

Hamilelikte yaşanan mide bulantılarını en aza indirmek için bazı küçük ipuçları vardır. Bunlar;