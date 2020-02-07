Tayvanlı turistin Çin virüs önlemi : Çantaya Ölürüm Türkiyem yazdı

Görüntü Kadıköy'de kaydedildi. Sosyal medyanın gündemine düşen Tayvanlı turist, kendisini Çinli sanıp virüs sebebiyle korkanlara karşı önlem aldı.

Led ekranlı bir sırt çantası takan turist, "Çinli değilim. Tayvanlıyım, Ölürüm Türkiyem" diye yazdı. Türkçe ve İngilizce yazıyı çekenler görüntüyü sosyal medyada paylaştı.