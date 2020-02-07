Seda Akgül Hakan Ural'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti!

Kanal D ekranında yayınlanan "Neler Oluyor Hayatta" programındaki görevine son verilen Seda Akgül Hakan Ural'ı suçlamış Ural da bir açıklama yaparak iddialara yanıt vermişti.

Ural açıklamasında "İş etik ve ahlaklarına, örf adetlerimize, bir de değil birkaç kere aykırı davranma sonucu kaynaklanan ayrılık bu işe emek veren tüm kişi ve kuruluşların bir arada verdiği tasarruftur" dedi.

Akgül daha sonra hızını alamayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a instagram'dan seslendi. Ünlü sunucu açıklamasında "Özür diliyorum bazı ifşalarda bulundum bana yakışmıyor ama beni Türk ve örf adetlerine uymamakla suçlayanların geçmişi, aile yapısı, mafyacıklar... Bunları da ifşa etmekten duramayacağım... Ben de sayın cumhurbaşkanımdan randevu istiyorum konuşmak istiyorum..."