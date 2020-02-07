MAGAZİN

Seda Akgül Hakan Ural'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti!

"Neler Oluyor Hayatta" programındaki görevine son verilen Seda Akgül ve Hakan Ural arasındaki gerilim tırmanıyor! Akgül hızını alamayınca Ural'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şikayet etti.

Kanal D ekranında yayınlanan "Neler Oluyor Hayatta" programındaki görevine son verilen Seda Akgül Hakan Ural'ı suçlamış Ural da bir açıklama yaparak iddialara yanıt vermişti.

Ural açıklamasında "İş etik ve ahlaklarına, örf adetlerimize, bir de değil birkaç kere aykırı davranma sonucu kaynaklanan ayrılık bu işe emek veren tüm kişi ve kuruluşların bir arada verdiği tasarruftur" dedi.

Akgül daha sonra hızını alamayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a instagram'dan seslendi. Ünlü sunucu açıklamasında "Özür diliyorum bazı ifşalarda bulundum bana yakışmıyor ama beni Türk ve örf adetlerine uymamakla suçlayanların geçmişi, aile yapısı, mafyacıklar... Bunları da ifşa etmekten duramayacağım... Ben de sayın cumhurbaşkanımdan randevu istiyorum konuşmak istiyorum..."

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakanlıktan son dakika İdlib açıklaması 'gözlem noktalarında sıkıntı yok'
Ak Partili 6 isimden İlker Başbuğ hakkında suç duyurusu
Kırşehir'de ekmek fiyatları rekabet nedeniyle 59 kuruşa düştü
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam geldi
Basketbolcu Caner Erdeniz'e "cinsel saldırı" suçundan 2 yıl hapis cezası
Van'daki çığ felaketleri araştırılacak! İçişleri Bakanlığı 3 müfettiş görevlendirildi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kaçtı denilen Sedat Peker'in paylaştığı videodaki şarkıya dikkat
Bahçelievler'de kuyumcunun bıçaklanma anı kamerada
Af haberleri son haber geldi 7 Şubat af çıkacak mı?
Rusya'da otomobil kafede oturanların arasına daldı
Uçakta 'koronavirüs' şakası yaptı, gözaltına alındı
Pangolin hayvanı nerede yaşar pangolin neye benzer?
İzmir'de bir kadın ölümden böyle kurtuldu
İOKBS bursluluk sınavı 2020 başvuru ekranı TC ile giriş