Fatih Portakal canlı yayında Fahrettin Altundan'dan özür diledi

Fox TV Ana Haber'i sunan Fatih Portakal ekranda İletişim Başkanı Fahrettin Altun grup toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soru sorulmamasını istediğini ileri sürmüştü.

Portakal, Erdoğan'ın grup toplantısı çıkışında gazetecilerin soru sorduğu, onun da cevap verdiği görüntüler önüne konulunca "Benim hatam var. Her kulun hatası vardır. Kusura bakmayın Fahrettin Bey" sözleri ile özür diledi.