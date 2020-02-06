DÜNYA

Uçakta 'koronavirüs' şakası yaptı, gözaltına alındı

Kanada’dan Jamaika’ya giden uçakta bulunan bir yolcu, uçuş sırasında ayağa kalkarak 'koronavirüs kaptığını' söyledi. Bunun üzerine uçak Kanada’ya geri döndü. ‘Şaka yaptığını’ söyleyen adam gözaltına alındı.

Kanada’nın Toronto kentinden havalanan ve 243 yolcusuyla Jamaika’ya giden uçakta bulunan ve amatör müzisyen olduğu belirtilen 28 yaşındaki James Potok isimli adam, uçuş sırasında ayağa kalkarak kendisinde koronavirüs olduğunu söyledi. Potok "Dikkatinizi bir süre bana verebilir misiniz. Koronavirüsün merkezi Hubey bölgesinden yeni geldim. Kendimi iyi hissetmiyorum. Teşekkür ederim” dedi.

Bu açıklamanın üzerine pilot, ABD’nin Florida eyaleti üzerinde bulunan uçakla geri dönerek Toronto’da Pearson Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Daha sonra ‘şaka yaptığını’ söyleyen James Potok, kabin görevlileri tarafından uçaktan çıkartıldı. Potok, güvenlik görevlilerince gözaltına alındı. Havalimanı sağlık görevlileri tarafından sağlık kontrolünden geçirilen James Potok’ta koronavirüs saptanmadı.

Daha sonra açıklama yapan James Potok, ayağa kalkarak video kamerasını çıkardığını ve kayda aldığı görüntüyü sosyal medyada yayınlamak niyetinde olduğunu söyledi. Potok videonun kısa sürede popüler olacağına inandığını ama 15 dakika boyunca kimsenin gülmediğini görünce şok olduğunu ekledi. Potok sözlerine çok üzgün olduğunu ve cahillik ettiğini de ekledi.

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