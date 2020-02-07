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İzmir'de bir kadın ölümden böyle kurtuldu

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde nakliye firması asansörle eşya taşıdığı sırada kaldırımdan geçen bir kadın, asansörden düşen eşyaların altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İzmir'in Karşıyaka ilçesi Nergis Mahallesi Ali Alp Böke Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binanın 4. katındaki eşyaların taşınması için bir nakliye firması çağrıldı. Firma, binadaki eşyaları taşımak için seyyar asansör kurdu. Eşyalar seyyar asansörle aşağı taşınırken, rüzgarlı havanın da etkisiyle hurç içindeki eşyalar asansörden kaldırıma düştü. Eşyalar düştüğü esnada bir kadın, kaldırımda yürüyordu. Saniyelerle eşyaların altında kalmaktan kurtulan kadın, yaşadığı panikle bir iş yerine sığındı. Tüm yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kadının eşya düşmeden önce yukarıya baktığı da görülüyor.

Kadının sığındığı iş yerinde çalışan Ayberk Koçak (20), "4. kata bir nakliye şirketi geliyor. Taşıma esnasında mal düşüyor. Eşya düşmeden 2 saniye önce bir kadın buradan geçiyor. Biraz gecikseydi Allah korusun üstüne düşecekmiş. Eşyanın düşme sebebi belki rüzgardandır belki de tedbirsizliktir bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

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