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Bahçelievler'de kuyumcunun bıçaklanma anı kamerada

Bahçelievler'de dün yaşanan olayda bir şahıs, tartıştığı kuyumcuyu bıçaklayarak kaçtı. Şahsın elindeki bulunan bıçağı kuyumcuya sapladığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, olay Bağcılar Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcuya gelen bir şahıs, dükkan sahibi ile tartıştı. Elindeki bıçakla kuyumcuyu sırtından bıçaklayan zanlı olay yerinden kaçtı. Olayı gören esnaf, yardım için kuyumcuya koştu. Yaralı kuyumcu çağrılan ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Yapılan ilk incelemede zanlının kuyumcudan önceki gün alışveriş yaptığı, dün de tekrar aynı dükkana gelerek kuyumcu ile tartıştığı belirlendi.

Öte yandan yaşanılanlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kuyumcuya gelen şahsın önce kuyumcu ile tartıştığı daha sonra ise tezgah arasında yaşanan arbede görünüyor. Bir süre sonra ise şahıs, elinde bulunan bıçağı kuyumcuya defalarca saplıyor. Zanlı daha sonra ise kaçarak uzaklaşıyor.

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