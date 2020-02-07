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İstanbul Valiliği ve Meteoroloji'den kar açıklaması!

İstanbul Valiliği Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava tahmin raporunu paylaşarak İstanbul’da bugün karla karışık yağmur beklendiğinin uyarısını yaptı. Karla karışık yağmurun yerini yarın, kar yağışına bırakacağı ifade edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için 'sarı' uyarı vererek vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı uyardı.

İstanbul Valiliği Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava tahmin raporunu paylaştı. İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre bugün havanın karla karışık yağmurlu olması bekleniyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyredeceği; en düşük 1, en yüksek 7 derece olacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın; kuzey ve kuzeybatı yönlerinden orta kuvvette, gece saatlerinde kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA YARINA DİKKAT!
İstanbul’da bugün karla karışık yağmurlu olması beklenen havanın yarın kar yağışlı, Pazar günü ise parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yarın en düşük eksi 1, en yüksek 3; Pazar günü en düşük eksi 2, en yüksek 5 derece olacak.

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL İÇİN 'SARI' UYARI!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul’da akşam saatlerinde beklenen kar yağışı öncesi ‘sarı’ uyarı vererek vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı uyardı.

Yapılan uyarıda şu ifadeler kullanıldı:

“ Buzlanma ve don olaylarının sebep olacağı başta ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.”

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