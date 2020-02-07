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İstanbul'da trafiğin ortasında dehşet anları! 5 kişi araçtan inip...

İSTANBUL Merter'de bir cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde iki sürücü ve yolcuların trafikte araçlarını durdurarak yumruk yumruğa kavga ettiği görüldü. Saniye saniye kaydedilen kavgaya diğer sürücüler korna çalarak tepki gösterdi.

Olay sabah saatlerinde Merter'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki minibüs ile otomobilde bulunanlar henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Trafikte araçlarını durduran taraflar araçlarından inerek kavga etmeye başladı. 5 kişinin yumruk yumruğa kavgası ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde 5 kişi kavga ederken trafikteki diğer sürücülerin korna çalarak duruma tepki gösterdiği görülüyor.  

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