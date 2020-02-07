YEREL

Yolcu otobüsüyle elektrikli bisiklet böyle çarpıştı

Afyonkarahisar'daki Dinar ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. 3 tekerli elektrikli bisiklet ile ilerlerken şerit değiştirmek isteyen 60 yaşındaki Beycan Özpınar, yolcu otobüsünün kendisine çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, 3 Şubat tarihinde Dinar- Afyonkarahisar yolunda, ilçe merkezindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Beycan Özpınar, kullandığı 3 tekerli elektrikli bisikletle kavşağa yaklaşırken, sağ şeritten sol şeride geçmek için manevra yaptığı sırada, iddiaya göre sol şeritte giden Nurullah Belin (30) yönetimindeki 65 AV 245 plakalı, Best Van Turizm'e ait yolcu otobüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle bisikletten düşen Özpınar, otobüsün arka tekerinin altında kaldı. Durumu fark eden otobüs şoförü, hemen aracı durdururken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Özpınar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

O ANLAR KAMERADA

Kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, yolun sağ şeridinde ilerleyen elektrikli bisikletlinin yolun sol tarafına doğru manevra yaptığı sırada, arkadan gelen otobüsün çarptığı anlar yer aldı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakanlıktan son dakika İdlib açıklaması 'gözlem noktalarında sıkıntı yok'
Ak Partili 6 isimden İlker Başbuğ hakkında suç duyurusu
Kırşehir'de ekmek fiyatları rekabet nedeniyle 59 kuruşa düştü
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam geldi
Basketbolcu Caner Erdeniz'e "cinsel saldırı" suçundan 2 yıl hapis cezası
Van'daki çığ felaketleri araştırılacak! İçişleri Bakanlığı 3 müfettiş görevlendirildi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Seda Akgül Hakan Ural'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti!
Kaçtı denilen Sedat Peker'in paylaştığı videodaki şarkıya dikkat
Af haberleri son haber geldi 7 Şubat af çıkacak mı?
Bahçelievler'de kuyumcunun bıçaklanma anı kamerada
Rusya'da otomobil kafede oturanların arasına daldı
Pangolin hayvanı nerede yaşar pangolin neye benzer?
Uçakta 'koronavirüs' şakası yaptı, gözaltına alındı
İOKBS bursluluk sınavı 2020 başvuru ekranı TC ile giriş