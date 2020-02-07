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Kadın basketbolcular maç sonunda birbirine girdi

ABD’de üniversiteler arasında düzenlenen kadın basketbol liginde oynanan Alabama State- Texas Southern müsabakasının sonunda oyuncular birbirine girdi. Yumrukların havada uçuştuğu kavga anları kameralara yansıdı.

ABD’nin Alabama eyaletindeki Montgomery kentinde oynanan Alabama State-Texas Southern kadın basketbol ligi müsabakasında bitiş düdüğünün ardından kavga çıktı. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, kadın sporcuların birbirlerine yumruk attıkları görüldü. Yerel medya, kavganın çıkış nedeninin henüz bilinmediğini; müsabakayı ise Texas Southern'ün 81-54 kazandığını duyurdu.

Oyunculara verilecek cezaların henüz netlik kazanmadığı belirtildi.

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