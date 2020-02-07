Bekçilik başvurusu yapma e devlet 2020 başvuru ekranı

Bekçi alımı 2020 yılında ne zaman yapılacak ve Polis Akademisi kaç tane bekçi alacak araştırması başladı. Süleyman Soylu'nun son açıklamalarına göre 2020 yılında bekçi alımları devam edecek. Peki 2020 bekçi alımları ve başvurular ne zaman yapılacak?

2020 yılının başlaması ile birlikte binlerce vatandaş bekçi alımı 2020 ne zaman araştırması yapıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan yeni açıklamaya göre bekçi alımları 2020 yılında da devam edecek. Peki 2020 yılı için bekçi alımları ne zaman, kaç tane bekçi alınacak?

BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR?

İlkokul mezunu olan Bekçi: 4, 302,80 TL maaş alır.

Lise mezunu olan Bekçi: 4352 TL ile 4,455,14 TL arasında maaş alır

Ön lisans mezunu olan Bekçi: 4357,50 ile 4.400 TL arasında maaş alır.

Lisans mezunu ve bekar olan bekçi: 4, 404 TL ile 4,657,00 TL arasında maaş alır.

Eş için ödenen aile yardımı ödeneği geçen yıl 251 TL iken, 2019 yılı Ocak ayında 278 TL olacak.

Çocuk için ödenen aile yardımı ödeneği ise geçen yıl 29,4 TL olan olan miktar, bu yıl 32,6 TL oldu.

BEKÇİ NEDİR, NASIL OLUNUR?

Emniyet teşkilatında çalışmalarına rağmen polisler ile aynı şartlarda işe başlamayan ve onlarla aynı haklara sahip olmayan bekçiler görevlerini belirli şartlar altında sürdürmektedir. Gençler arasında belirli sınavlara tabi tutularak göreve başlatılan bekçiler gerekli koşulları sağladıkları takdirde görev için hazır hale geliyor. Günümüzde işsiz milyonlarca gence iş kapısı olan bekçilik için belirli şartlar vardır. İlk olarak Bakanlık illere alacağı Bekçi sayısını belirledikten sonra Polis Akademisine bildirir. Polis Akademisi Bekçi alım ilanına çıkıyor.

Şartlar genellikle aşağıda sizlere verdiğim gibidir. Daha sonra şartları tutan adaylar E Devlet üzerinden başvuruları yapıyorlar. Polis Akademisi bu adaylar için ülkemizde sınav yapan kurumlarla protokol yaparak yazılı sınav için anlaşma yapıyor. Adaylar ilk olarak Ön Sağlık Aşamasından geçiyor. Bu aşamayı geçenler Bekçilik Yazılı Sınava katılıyor bu sınavı da başarı ile geçenler. Fiziki Yeterlilik ve Mülakat Aşamasına kalıyorlar. Bu aşama sonucunda ise adaylar sonuçların açıklanması için Polis Akademisi sitesini takip edeceklerdir.

BEKÇİ ALIMI 2020 BAŞVURU ŞARTLARI

Resmi Gazete'de çarşı ve mahalle bekçiliği alımları kapsamında başvuru şartlarının değiştiği açıklanmıştı. Bunun üzerine detaylar merak edilmeye başlandı.

BEKÇİ ALIMI 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

Henüz bu konu ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor ancak Polis Akademisi ve EGM resmi sitesi üzerinden yapılan son dakika duyurularını haberimizin içeriğinden takip edebilirsiniz...