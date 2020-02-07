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Akbank'tan konut kredisi faizlerinde indirim

Demirören Haber Ajansı

Akbank, konut kredisi faiz oranını, "tüm vadelerde ve herhangi bir tutar sınırı olmaksızın" yüzde 0.95’e indirdi.

Müşterilerin finansal ihtiyaçlarını, avantajlı faiz oranları ve müşteri tercihlerine göre farklılaşabilen ödeme seçenekleri ile karşıladığını belirten Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, "Hayalindeki evi satın almak isteyen müşterilerimizin yanındayız ve konut sektörünü destekleyici her türlü adımı atmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugünden itibaren vade ve tutar ayırmaksızın konut kredisi faiz oranımızı yüzde 0.95’e indirdik" dedi.

Ülke ekonomisindeki ivmelenmenin sürdürülmesi için, Akbank’ın da üzerine düşeni yaparak çalışmalarına aralıksız devam ettiğini vurgulayan Bülent Oğuz, "Ekonomimize doğrudan katkı sağlayan konut kredilerinde müşterilerimize en iyi koşulları sunmaktan mutluluk duyuy

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