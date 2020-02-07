Vedat Muriç için dudak uçuklatan bonservis bedeli

Hollanda medyası, Avrupa kulüplerinin peşinden koştuğu Vedat Muriç'in Fenerbahçe'nin 35 milyon Euro'luk bir gelir beklediğini yazdı.

Fenerbahçe'ye sezon başında Çaykur Rizespor'dan transfer edilen Kosovalı golcü Vedat Muriç'in ismi transfer piyasasından düşmüyor.

Performansıyla Avrupa kulüplerinin iştahını kabartan Muriç için, başta İngiltere Premier Lig olmak üzere İspanya La Liga ve Fransa Ligue 1'den de birçok takım Kosovalı yıldızın peşine düşmüş durumda.

25 milyon Euro kabul edilmemişti

Muriç için en ciddi talibin Tottenham olduğu belirtilirken, tek resmi teklif ise Burnley'den gelmişti. İngiliz ekibi Muriç için 25 milyon Euro teklif etmiş ancak Fenerbahçe reddetmişti.

Monaco Vedat'ta ısrarlı

Fransız basınında çıkan haberlere göre Islam Slimani, Monaco'da gösterdiği başarılı performansın ardından yeniden İngiltere'ye dönmek istiyor. Slimani'nin yerine golcü arayan Monaco'nun ise ilk hedefinin Vedat Muriqi olduğu belirtildi. Sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Slimani'nin yerine, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye cazip bir teklif sunulacak.

Ada'dan 3 talip var

İngiliz Birmingham Mail'in haberine göre ise Muriç için Ada'dan 3 talip var. Tottenham ve Burnley'nin ardından Aston Villa da Muriç'i gündemine aldı. Trabzonspor ile oynanan maçta yakından izlenen Muriç için, Aston Villa'lı yetkililer olumlu rapor verdi.

Fener'in vazgeçilmezi

Vedat, Fenerbahçe'de şu ana dek 21 resmi maça çıkarken 13 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Skor katkısının yanında takım oyunu ve savunmasına da yardımcı olan Vedat Muriç, Fenerbahçe için vazgeçilmez durumda.

35 milyon Euro

2023 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan Muriç'in güncel piyasa değeri 12 milyon Euro. Fenerbahçe'nin ise olası Vedat transferinden beklediği bonservis bedelini ise Hollandalılar açıkladı. 2016 yılında piyasa değeri 1 milyon Euro olan ve 4 senede bu rakamı 12 katına çıkarak Vedat için, Fenerbahçe 35 milyon Euro'luk bir gelir bekliyor. Muriqi'nin satışından Çaykur Rizespor da yüzde 15'lik kar sağlayacak.