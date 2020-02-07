Sergen Yalçın eski Fenerbahçeli Volkan Babacan'ı istiyor

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, yeni sezon için kaleyi Medipol Başakşehir'de kulübeye mahkum olan Volkan Babacan'a emanet etmenin planlarını yapıyor.

Beşiktaş'ın çiçeği burnunda teknik direktörü Sergen Yalçın, yeni sezon için şimdiden kolları sıvadı.

Transfer görüşmesi gerçekleşecek

Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket edecek olan siyah-beyazlı yönetimin Volkan Babacan transferi için önümüzdeki günlerde Medipol Başakşehir yönetimi ile bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.





Avcı kızağa çekmişti

Teknik direktör Abdullah Avcı, 2014 yılından bu yana Başakşehir forması giyen Volkan Babacan'ı 2018-2019 sezonundan itibaren yedeğe çekerken kaleyi Mert Günok'a emanet etmişti.





Kupa maçlarında forma giyiyor

Medipol Başakşehir'deki ilk 4 sezonunda kalenin değişmez ismi olan 31 yaşındaki Volkan Babacan son 1,5 sezonunda 8'i Türkiye Kupası maçı olmak üzere toplam 9 karşılaşmada forma şansı bulabildi.