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İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji 5 santim olacak diyor

İSTANBUL için beklenen kar yağışı gecikirken meteorolojiden yeni bir açıklama geldi. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesinden yayınlanan uyarıya göre kar yağışı bu gece başlayacak.

Meteorolojinin hafta başında yaptığı tahminde perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günü İstanbul'da kar yağışının etkili olacağı duyurulmuştu. Ancak Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası İstanbul'a beklenen kar yağışını bırakmadı.

Meteoroloji sitesinde İstanbul için geçilen son uyarıda bu akşam (cuma) saatlerinden itibaren İstanbul il genelinde yağmur şeklinde başlayacak olan yağışın, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışına döneceği bildirildi. Gece boyunca etkili olacak kar yağışı güney sahillerinde 2-5 cm, kuzey ve iç kesimlerinde 5 ila 9 cm örtü bırakacak. Kar yağışı yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde Avrupa Yakası’nda, öğleden sonra ise Anadolu Yakası’nda etkisini kaybedecek.

Hafta sonunda soğuklar etkili olacak ve zaman zaman eksi derecelere inilecek. Bu da buzlanma ve don olaylarına sebep olacak. 

İstanbul'un saatlik hava durumu tahmini şöyle:istanbul hava durumu

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