Kar bastırdı yollar kapanıyor! Meteoroloji İstanbul için haber verdi

TÜRKİYE kara kışın etkisi altına girdi. Önce Balkanlar bugün de Karadeniz üzerinden etkili bir kar yağışı ülkenin kuzey ve iç kesimlerini vurdu. Bazı illerden yolların kapandığına dair haberler ajanslara düşmeye başlarken Meteoroloji de bazı iller için son dakika uyarılar geçti. Bazı illerde yarım metreyi bulan kar yağışı bekleniyor. İstanbul için beklenen kar yağışıyla ilgili de yeni haberler var. İşte meteorolojinin sitesinde yayınladığı son hava durumu alarmı ve yurttan yansıyan manzara: