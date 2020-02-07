Kar bastırdı yollar kapanıyor! Meteoroloji İstanbul için haber verdi
İSTANBUL için beklenen kar yağışı gecikirken meteorolojiden iç anadolu ve karadeniz için son dakika uyarıları geliyor. Kar yağışı özellikle iç bölgelerde yolları kapatmaya başladı.
TÜRKİYE kara kışın etkisi altına girdi. Önce Balkanlar bugün de Karadeniz üzerinden etkili bir kar yağışı ülkenin kuzey ve iç kesimlerini vurdu. Bazı illerden yolların kapandığına dair haberler ajanslara düşmeye başlarken Meteoroloji de bazı iller için son dakika uyarılar geçti. Bazı illerde yarım metreyi bulan kar yağışı bekleniyor. İstanbul için beklenen kar yağışıyla ilgili de yeni haberler var. İşte meteorolojinin sitesinde yayınladığı son hava durumu alarmı ve yurttan yansıyan manzara:
Kar yolları kapatıyor : Bingöl'de etkili olan kar yağışı ve tipi dolayısıyla Bingöl-Erzurum kara yolunda ulaşım sağlanamıyor. Erzurum yönüne gidecek araçlar, Karlıova ilçesine bağlı Dörtyol köyünde bekletiliyor.
Denizli - Antalya Yolu : Kar yağışı, buzlanma ve sisin etkili olduğu Denizli-Antalya kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
UŞAK - D-300 Ankara-İzmir kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Manisa'nın Demirci, Gördes ve Kula ilçeleri ile Soma, Kırkağaç Şehzadeler, Yunusemre, Turgutlu ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kula ilçesinde tipi bastırınca okullar tatil edildi.
İstanbul için yeni kar duyurusu : Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası İstanbul'a beklenen kar yağışını bırakmadı. Ancak bu gece için meteoroloji yeni bir uyarı yayınladı. Meteoroloji resmi sitesinde yer alan uyarıya göre bu akşam (cuma) saatlerinden itibaren İstanbul il genelinde yağmur şeklinde başlayacak olan yağış, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmura ilerleyen saatlerde kara dönecek. Gece boyunca etkili olacak kar yağışı güney sahillerinde 2-5 cm, kuzey ve iç kesimlerinde 5 ila 9 cm örtü bırakacak. Kar yağışı yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde Avrupa Yakası’nda, öğleden sonra ise Anadolu Yakası’nda etkisini kaybedecek.
Yarım metre kar beklenen iller : Meteoroloji Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de beklenen kar yağışının bugün (cuma) akşam saatlerinde yoğun olarak etkili olacağını duyurdu. Bu kar yağışı pazar günü sabah saatlerine kadar aralıksız olarak sürecek ve yer yer yarım metreye yakın kar birikintisi bırakacak. Meteorolojinin 20 ile 50 santim arasında kar beklendiğini duyurduğu iller şunlar: Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu...