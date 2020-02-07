Burberry'den coronavirüs kararı! Çin’deki 24 mağazasına kilit vurdu

İNGİLTERE merkezli moda evi, kıyafet, parfüm ve moda aksesuarları üreticisi ve lüks perakende zinciri Burberry, coronavirüs nedeniyle 64 mağazasından 24’ünü kapatmak zorunda olduğunu açıkladı.

Şirket açıklamasında, talepteki gerilemenin “ciddi” olduğuna dikkat çekildi ve söz konusu durumun hem Çin hem de Hong Kong’da yaşandığını ifade etti.

'Yatıştırıcı adımlar' atılacağı vurgusu

Açıklamada, ortaya çıkan bu durum ile ilgili "yatıştırıcı adımlar" atılacağı da vurgulandı.

Ancak, alınan aksiyonların Mart’ta bitecek mali yıl üzerinde kısıtlı etkisi olacağı belirtildi ve mali yılın bitiminde perakende satışlar ile ilgili bir güncelleme yapılacağı eklendi.