Themis Araştırma son seçim anketini yayınladı! Şimdiye dek görülmemiş sonuçlar
Themis Araştırma Şirketi, 'Seçmen Eğilimleri Şubat 2020' araştırma sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Buna göre kararsız seçmen oranı yüzde 28'lere ulaşırken bugün seçim olsa Türkiye'nin siyaset arenasının çok değişeceğini ortaya koyuyor.
Themis Araştırma Şirketi, Şubat 2020 itibariyle yaptığı son seçim anketi 'siyasi profil' araştırmasında en beğenilen liderler sıralamasında şimdiye dek görülmemiş sonuçlar çıktı.
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"Oy kullanmayacağım"
Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?' sorusuna verilen yanıtlarda oy kullanmayacağını belirten seçmelerin oranı yüzde 10. Öte yandan araştırmada 2 partinin baraj altında kaldığı sonucu çıktı.
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"AK Parti'nin oy oranı yüzde 38"
Kararsız seçmenler dağıtıldığında AK Parti'nin oy oranı yüzde 38 çıkıyor.
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Seçmen tercihini açıklamak istemedi
Katılımcılar 'Kendinizi herhangi bir siyasi partiye yakın görüyor musunuz?' sorusuna temkinli yaklaştı. Yanıt vermeyenlerin oranı ise yüzde 58,4.
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