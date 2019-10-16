Aft nasıl geçer tuz karbonat sumak ile ağız yarası aft tedavisi nasıl?

Aft tedavisi olmayan sıkıntılı bir rahatsızlıktır. Aftı geçiren doğal karışımlar tavsiye edilir. Karbonat, kaya tuzu, sumak ile hazırlanan gargaralar en etkili yöntemlerde arasında. İşte evde afta iyi gelen doğal çözümler

Aftların tam olarak nedeni bilinmemektedir. Bazı insanlarda kalıtımsal olduğu düşünülmektedir. Demir, B vitamini ve folik asit eksiklikleri ile stres, adet dönemi, tahriş ve diş macununa karşı alerji gibi durumlardan sonra da aft görülebilmektedir. Bazı enfeksiyonlarda da (herpes simplex virüs, varisella zoster virüs, koksaki A virüsü) afta benzeyen yaralar görülmektedir. Bazı ilaçlardan sonra da bu ağızdaki tekrarlayan yaralar görülebilmektedir.

Aft nasıl geçer tedavisi : Aftı iyileştiren bir ilaç yoktur. Sadece acıyı düşeren jeller, gargaralar ve kremler var. Ancak bunlar aftın iyileşme sürecini değiştirmez. Genellikle aflar 7-10 gün içinde geçerler.

Aft doğal tedavisi : Aft için bitkisel çözümler vardır. Doğan kantaron yağı doktorlar tarafından önerilen en etkili yöntemdir. Bunun dışında papatya çayı ve ada çayı ile yapılan gargara da etkilidir. Ancak bunlar aktardan alınmamalı tamamen doğal olmalıdır. Dikkat etmeniz gereken bir nokta da kesinlikle sıcak olmamalı ılık kullanılmalı.

Çay : Demlenmiş bir hazır çay poşetini aftın üzerine koyarak birkaç dakika bekletin. Çaydaki tanin maddesi aftın iyileşmesine yardımcı olacaktır.

Aft sumak formülü : Aft için en çok kullanılan yöntemlerden biri de sumak ile hazırlanan gargaradır. 1 yemek kağışı sumak 1 su bardağı su ile kaynatılıp soğutulur. Ardından bu su ile gargara yapılır. İnternette aftı 1 saatte geçiren yöntem olarak sunulsa da böyle bir mucize beklememenizi öneririz.

İbrahim Saraçoğlu Afta iyi Gelen Kür Tarifi: Saraçoğlu aft kürü olan yoğurt otu ve kantaron yağı karışımının yapılışı şu şekilde;. 1 tatlı kaşığı yoğurt otu 1 bardak suda 3 dakika kaynatılır. Sabah aç karnına ve akşam yatmadan önce gargara yapılır. Kantaron yağını ise; öğlen ve akşamüstü olmak kaydıyla 1 çay kaşığı ağzınıza atın, özellikle yara ve aft olan bölgelere değdirip tükürün. Sürekli bu aft kürünü uyguladığınızda aftın çıkma riski en aza inmekte ve var olan aftları iyileştirmekte.

Kara Dut suyu: Kara Dut suyunun aft ve benzeri ağız yaraları iyileştirme özelliği bulunur. Her gün bir kere dut suyuyla gargara yaparsanız aft ağrısını azaltacak ve aftı daha hızlı iyileştirecektir.

Zerdeçal: Bir yemek kaşığı zerdeçalı bir miktar su ile karıştırarak krem kıvamına getirin ve aft’lı bölgeye sürün. Aftı geçirmek için çok faydaları vardır.

Karbonat: Bir çay kaşığı karbonatı yarım çay bardağı su ile karıştırın ve gargara olarak kullanın. Gün içerisinde birkaç defa kullanabilirsiniz. Karbonat afta iyi gelir ve kısa zamanda aft nasıl geçer sorusunun cevabıdır.

Kaya Tuzu: Bir çay kaşığı kaya tuzunu ılık yarım çay bardağı su ile karıştırın ve gargara olarak kullanın. Günde 3 defa olarak bu gargarayı yaptığınızda ağız içindeki aft yaraları iyileşme sürecine girer. Uçuk tedavisi için de kullanılmakta.

Taze Fesleğen: Taze fesleğen çiğnemek hem ağız içerisinde ferahlık sağlar, hem de ağız içini temizleyerek aftın çoğalmasını engeller.

Hindistan Cevizi Yağı: Aftı geçirmek için Hindistan cevizi yağını bir miktar pamuk yardımıyla aftın üzerine sürmek iyileşme sürecinde yararlı olacaktır. Gün içerisine 4-5 kere uygulayabilirsiniz.

Kişniş Otu Tohumu: Dilde ve ağızda çıkan aft için 250 ml suyun içerisine bir çay kaşığı kişniş otu tohumu ekleyin ve bu karışımı kaynamayacak derecede ısıtın. Bu karışım ile gargara yapın. Aft iyileşme sürecinde etkili bir yöntemdir.

Nane Yağı: Ağızda ve dilde çıkan aft için taze nane çiğnemek yerine nane yağı da kullanılabilir. Yine bir miktar pamuk yardımıyla aftın üzerine sürerek aft ağrılarını azaltabilirsiniz. Nane yaprağı aft tedavisinde iyi gelir.

Maydanoz : Ağız içi yaralarına ve pamukçuklara iyi gelen maydanoz özellikle yeşil maydanoz yaprakları ve sapları ile kalın italyan maydanozu ağızda çiğnenerek hem maydanozun öz suyu hem de içerdiği bol A ve C vit maydanoz ağız yaraları ve aft lezyonlarına tedavi edici etki gösterir.

Aft bulaşıcı mı : Aftlar ağız içinde yayınmaz ve bir başkasına bulaşmazlar.



Aftın sebebi : Stres, gıda alerjisi, adet dönemi, hormonal değişim, bağışık sistemi problemi, vitamin eksikliği, virüs enfeksiyonu gibi aftın bir çok sebebi vardır. Aft yani pamukçuğun olmasının temel sebeplerinden biri vitamin ve demir eksikliğidir. B3, B9 (folik asit) ve B12 vitaminlerinin eksikliği ağızdaki aftı tetikler. Aft aynı zamanda kötü beslenmeye ve bağışıklık sisteminin zayıflamasına da bir işarettir.