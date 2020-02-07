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Fatih Portakal İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam yapılmasına tepki gösterdi hedef oldu

Fatih Portakal'ın İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam yapılmasına sosyal medya hesabından "Biri sagdan vuruyor, digeri soldan. Başkan, seçim öncesi tasarrufla zam yükü bindirmeyeceğini söylüyordu" diye paylaşımına yorum yağdı.

İstanbul’da ulaşıma yüzde 35 zam yapıldı. İBB tarafından yapılan açıklamada, 10 Şubat Pazartesi günü uygulamaya konulacak yeni tarifede; tam elektronik bilet 3,50 lira, öğrenci bileti 1,75 lira, Tam Mavi Kart 275 lira, Öğrenci Mavi Kartı'nın fiyatı ise 50 lira olarak belirlendi.

Portakal tepki gösterdi

Herkesi şaşkına çeviren bu artış Fox sunucusu Fatih Portakal'ı bile isyan ettirdi. Portakal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ekrem İmamoğlu'na zammın gerekçelerini açıklaması çağrısında bulundu.

"Biri sağdan vuruyor biri soldan"


Her şey çok güzel oldu mutlu musunuz?

Portakal'ın yorumun altına çok sayıda kullanıcı fahiş fiyat artışına tepki göstererek, İmamoğlu'nu ve yerel seçimlerde ona oy verenleri eleştirdiler.

Portakal'ı hedef aldılar

Kimi yorumcular da Portakal'ı, İmamoğlu'nu eleştirmek için fırsat kollamakla suçladı. 

 

"Parti kurun" dediler

Finansal düzenleme

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