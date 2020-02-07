Hz. İbrahim'in doğduğuna inanılan mağarada bulundu yetkililer korumaya aldı
ŞANLIURFA’da, Hazreti İbrahim Peygamberin doğduğuna inanılan mağarada, 17- 18 ve 19'uncu yüzyıllara ait olduğu öğrenilen ve hacı uğurlamasında kullanılan parçalanmış 13 sancak bulundu.
Şanlıurfa’nın simgesi olan Balıklıgöl platosunda bulunan Dergah Camii'ndeki Hz. İbrahim Peygamberin doğduğuna inanılan mağarada, Osmanlı dönemine ait 17- 18 ve 19'uncu yüzyıllara ait yıpranmış ve parçalanmış 13 sancak bulundu.
Yıl süren çalışmayla onarılarak teslim edildi
Sancaklar, yaklaşık bir yıl süren çalışmanın ardından onarılarak, koruma altına alındı. Osmanlı döneminde hacı uğurlama törenlerinde kullanıldığı öğrenilen 13 sancak, altın ve gümüş iplik dokumasıyla konservasyon yapılarak, Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Türkiye'nin en zengin koleksiyonu
Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nde görevli Arkeolog Selman Kardeşlik, Şanlıurfa’nın, 13 çeşit sancağın onarılmasıyla birlikte Türkiye’nin en zengin sancak koleksiyonuna sahip olduğunu söyledi. 13 sancağın 2012 yılında yıpranmış ve parçalanmış olarak bulunduğunu hatırlatan Kardeşlik, şöyle dedi:
"Bulduğumuz sancakların çok önemli dönemlere ait olduğunu tespit etmemizin ardından hemen envanterleri düzenlenen eserlerin, bulundukları ortamın iklim koşulları nedeniyle tahribat boyutunu değerlendirmek üzere hasar tespit çalışması yapıldı.