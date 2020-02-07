Hz. İbrahim'in doğduğuna inanılan mağarada bulundu yetkililer korumaya aldı

Türkiye'nin en zengin koleksiyonu

Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nde görevli Arkeolog Selman Kardeşlik, Şanlıurfa’nın, 13 çeşit sancağın onarılmasıyla birlikte Türkiye’nin en zengin sancak koleksiyonuna sahip olduğunu söyledi. 13 sancağın 2012 yılında yıpranmış ve parçalanmış olarak bulunduğunu hatırlatan Kardeşlik, şöyle dedi: