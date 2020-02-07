İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam geldi! İşte Mavi tam kart ve öğrenci fiyatı

İSTANBUL 'da ulaşıma zam geldi, İBB zam kararını resmi olarak duyurdu. Mavi kart, öğrenci kartı tarifesi çok yükseldi. 10 Şubat 2020 itibariyle uygulama başlıyor.

Son dönemde üst üste gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da taksi ve minibüs ücretlerine yapılan zamların ardından şimdi de İETT'ye yüzde 35 zam geldi. İstanbul Büyükşehir zammı resmi olarak duyurdu. Tarife 10 Şubat 2020 itibariyle uygulanmaya başlayacak.

İBB'den yapılan açıklamada maliyetin yüzde 43 arttığı aslında zam oranın bu kadar olması gerektiği vurgulandı. Açıklamada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatı ile zammın daha düşük tutulduğu ifadelerine yer verildi.

Yeni fiyat tarifesi şöyle:

Tam elektronik bilet 3,50 lira,

Öğrenci bileti 1,75 lira,

Tam Mavi Kart 275 lira,

Öğrenci Mavi Kartı 50 lira oldu

Eski fiyatlar

Mavi tam kart 205 lira

Öğrenci kartı 40 liraydı

Aktarma ücretleri de şöyle:

Otobüs ve İBB'ye bağlı raylı sistemlerde Tam Bilet Aktarma Ücretlerinde; birinci aktarma 2,50 lira, ikinci aktarma 1,90 lira, üç, dört ve beşinci aktarmalar 1,20 lira olarak belirlendi. Öğrenci Aktarma Ücretlerinde ise; birinci aktarma 0,75 kuruş, ikinci aktarma 0,70 kuruş, üç, dört ve beşinci aktarmalar 0,60 kuruş olacak. Şehir Hatları Vapurları ve bilet entegrasyonuna dahil deniz motorlarında da 2,60 lira olan hatlar 3,50 lira, 2,70 lira olan hatlar 3,65 lira, 3 lira olan hatlar 4 lira olarak belirlendi. Deniz yollarında aktarma ücretleri ise şöyle: Birinci aktarma 2,80 lira, ikinci aktarma 2,30 lira, üç, dört ve beşinci aktarma 2 lira.

Kallavi zamma İstanbullulardan tepki yağıyor. Asgari ücret zammının yüzde 15 olduğu ülkemizde ulaşıma yüzde 35 zam kararı çıkması 'insafsızlık' olarak niteleniyor

İBB'nin zam açıklaması şöyle:

''İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanlık ettiği UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi), 6 Şubat 2020 tarihli toplantıda İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (İSTESOB) teklifiyle, İstanbul'daki toplu taşıma ücretlerinde artışa gidilmesi yönünde karar aldı. 10 Şubat Pazartesi günü uygulamaya konulacak yeni toplu taşıma tarifesinde; 2,60 lira olan tam elektronik bilet 3,50 lira, 1,25 lira olan öğrenci bileti 1,75 lira olacak. 205 lira olan Tam Mavi Kart 275 lira, 40 lira olan Öğrenci Mavi Kartı ise 50 liradan satılacak.

3 yıldır zam yapılmadı

İstanbul'da 25 Mayıs 2017 tarihinden bu yana yaklaşık 3 yıllık sürede toplu taşıma bilet ücretlerinde herhangi bir artış yapılmadı. Bu süre zarfında yakıt, enflasyon, asgari ücret ve işletme maliyetlerinde yaşanan artışlar nedeniyle, toplu taşıma maliyetleri yaklaşık yüzde 43 oranında yükseldi.

Daha fazla yapacaklarmış da İmamoğlu talimat vermiş

Açıklamadaki dikkat çeken satırlar ise İmamoğlu ile ilgili olan kısım oldu. Aslında yüzde 43 oranında bir zam gerektiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla, maliyetlerdeki yükselişin vatandaşlara tam olarak yansıtılmaması kararı alındı ve elektronik bilet ücretlerine bu artışın altında bir artış oranı uygulandı. Böylece, vatandaş korunurken, toplu taşımacılık hizmeti veren esnafın da enflasyon karşısında ezilmesi belirli ölçüde engellendi. Toplu taşıma hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için zorunlu olan bu artışın İstanbullular tarafından anlayışla karşılanacağını umuyoruz.''