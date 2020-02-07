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Kupa programında değişiklik

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programında değişikliğe gidildi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinin ikinci ayağında oynanacak olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor - Antalyaspor maçlarının saatlerinde değişikliğe gidildi.

Soğuk hava şartları nedeniyle yapılan değişiklikler sonucunda, BB Erzurumspor - Trabzonspor maçı 13 Şubat Perşembe günü saat 17.00'de, Demir Grup Sivasspor - Antalyaspor maçı ise yine aynı gün saat 19.15'te oynanacak.

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