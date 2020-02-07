Hayrünnisa Gül kimdir kaç yaşında Abdullah Gül eşi aslen nereli?

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında soruları merak konusu oldu. Hayrünnisa Gül 54 yaşında ve İstanbul Beşiktaş doğumlu. Abdullah Gül ile evli olan Hayrünnisa Gül'ün Mehmet Emre Gül, Ahmet Münir Gül, Kübra Sarımermer adında 3 çocuğu vardır.

11 Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül, İstanbul doğumludur ve 3 çocuğu vardır. Hayrünnisa Gül'ün yaşı, mesleği ve yaşam biyografisi şöyle:

Hayrünnisa Gül 1965 yılında İstanbul Beşiktaş’ta doğdu. İstanbul Beyazıt Koca Ragıp Paşa İlkokulu ve Çemberlitaş Kız Lisesi’nde okudu. Çemberlitaş Kız Lisesine devam ederken kendisinden 15 yaş büyük olan Abdullah Gül ile nişanlandı ve okulu bıraktı. Bir yıl sonra da 21 Ağustos 1980 tarihinde 15 yaşını doldurduktan üç gün sonra Abdullah Gül ile evlendi.

Yıllar sonra liseyi dışarıdan bitirdi ve üniversite sınavına girerek Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı bölümünü kazandı. Ancak 8 Eylül 1998'de kayıt için gittiğinde türbanlı fotoğrafı kabul edilmeyerek kaydı yapılmadı. Bunun üzerine 1999'da dönemin Fazilet Partisi milletvekili olan eşi Abdullah Gül, Hayrünnisa Gül'ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi önüne, noter ve gazeteciler eşliğinde getirdi ve yine kayıt yapılmayınca basına dönerek, "Bugün Moskova'da yaşıyor olsaydık böyle bir engelle karşılaşmazdı eşim" dedi.

Bu olayın ardından hukukî yola başvurdular. Ancak iç hukuk yolları tükenince 2002 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdular. Aynı yıl Adalet ve Kalkınma Partisi genel seçimleri kazandı ve Abdullah Gül başbakan oldu. Davadan vazgeçeceği beklenirken Hayrünisa Gül, başvurusunu geri çekmedi. Ancak Mart 2004'te eşi başbakanlıktan ayrıldıktan yaklaşık bir yıl sonra davadan vazgeçti. Bunu "Haklılığım tam, yargı kararlarının tartışılmaması için başvurumu geri çektim" sözleriyle açıkladı.

Abdullah Gül ve Hayrünnisa Gül'ün çocukları

Abdullah Gül ile 1980 yılında evlenen Hayrünnisa Gül'ün , Ahmet Münir (d. 1983), Kübra (d. 1985) ve Mehmet Emre (d. 1991) adlarında 3 çocuğu var.

2010 yılında kızı Kübra, Zeynep Serra adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi ve Gül çiftine ilk torunlarını verdi.

Gül çifti büyük oğulları Ahmet Münir Gül'ü ise 2015 yılında evlendirdi. Ahmet Münir Gül'ün eşinin ismi Ayşe Zehra Karadere.