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Ak Partili 6 isimden İlker Başbuğ hakkında suç duyurusu

Ak Parti Grup Başkanı Mustafa Elitaş konuyla ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Elitaş, "6 kişi öğleden sonra İlker Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulunacak" dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Elitaş, İlker Başbuğ'un iddialarıyla ilgili gerekli hazırlıkları yaptıklarını ve bugün öğleden sonra Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi. İlker Başbuğ ve Dursun Çiçek hakkında avukat arkadaşlarımız bugün öğleden sonra suç duyurusunda bulunacak.

Hakaret ve iftira suçlarından şikayetçiyiz

FETÖ'nün siyasi ayağı bulunmuştur sözleri nedeniyle Dursun Çiçek hakkında da suç duyurusunda bulunulacak.Hakaret ve iftira suçlarından şikayetçiyiz. Avukatlarımız 6 kişi adına bu müracaatı gerçekleştiriyorlar.

İşte suç duyurusunda bulunan isimler

Mustafa Elitaş, Bekir Bozdağ, Ahmet Aydın, Yahya Doğan, Mehmet Ceylan, Abdurrahman Müfit Yetkin. 6 kişinin imzası var zaten bu önergelerde.
Bizim FETÖ’nün siyasi olduğumuz suçlamasından dolayı suç duyurusunda bulunuyoruz.

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