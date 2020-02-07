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Siirt'te iki PKK'lı terörist yaşamayı seçti

SİİR'te ikna çalışması sonucu güvenlik güçlerine teslim olan iki PKK'lı kadın terörist aileleriyle buluşturuldu.

İkna çalışmaları sonucunda güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerin sayısı gün geçtikçe artıyor.

Aileri birbirleriyle buluşturuldu 

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce, "PKK/KCK terör örgütü mensuplarının teslim olmalarını sağlamak" için yapılan çalışmalar kapsamında, 2014-2015 yıllarından bu yana kırsal alanda silahlı faaliyet yürüttüğü bilgisi bulunan 2 kadın örgüt mensubunun teslim olması sağlandı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gerekli adli işlemlere başlanırken, teslim olan 2 kişi aileleriyle de buluşturuldu.

İl Emniyet Müdürlüğünün terör örgütü mensuplarının teslim olmaları ve kendilerini bekleyen ailelerine kavuşmaları için ikna çalışmalarının kararlılıkla süreceği kaydedildi.

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