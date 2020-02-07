HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
ADV ebebek'te 07 Şubat' özel tüm tekstil ürünlerinde indirim
ADV Pırlanta her günü sevgililer günü gibi yaşamak demek

Xiaomi Mi 9T Pro satışlarının durdurulacağını duyurdu!

Geçtiğimiz Mayıs ayında satışa sunulan Redmi K20 Pro veya ülkemizdeki adıyla Xiaomi Mi 9T Pro, Snapdragon 855 işlemcisi, açılır kamerası ve uygun fiyatı ile yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başaran bir telefon oldu.

Redmi K30 modelini Aralık ayında kullanıcılarla buluşturan Xiaomi’nin Redmi K30 Pro’yu tanıtmaya hazırlandığını uzun süredir sizlere duyuyoruz. Bu modelin Avrupa’da nasıl adlandırılacağı bilinmezliğini korurken bir açıklama geldi.

Şirketin üst düzey yöneticilerinden Lu Weibing, Redmi K20 Pro satışlarının bu ay durdurulacağını belirtti. Herhangi bir gerekçe açıklamamış olsa da, Redmi K30 Pro tanıtılacağı için satışların durdurulacağı kolayca tahmin edilebiliyor.

Tabi, burada altını çizmek istediğimiz bir konu var. Hali hazırda firmaların elinde yüksek stoklar olduğu için bu aydan sonra K20 Pro / Mi 9T Pro kalmayacak diye bir şey yok. Aylarca daha bu telefonu satın almak mümkün olacak.

Qualcomm’un en güçlü mobil işlemcisi Snapdragon 865’in güç vereceği K30 Pro, 8 GB RAM ile gelecek. Android 10 ile kutudan çıkacak olan telefonun dörtlü kamera kurulumuna, 64 Megapiksel çözünürlüğündeki Sony IMX686 liderlik edecek. 4700 mAh kapasiteli batarya 33W hızlı şarj desteği ile karşımıza çıkacak.

SON DAKİKA HABERLERİ
İdlib gazisi Esed ordusunun saldırı anını anlattı böylesini görmemiştim
İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam geldi! İşte Mavi tam kart ve öğrenci fiyatı
Ev almayı düşünenlere güzel haber! Akbank da konut kredisi faiz oranını düşürdü
Fatih Portakal İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam yapılmasına tepki gösterdi hedef oldu
Saadet Partisi İstanbul'da ‘Büyük Kudüs Mitingi’ düzenliyor! Kılıçdaroğlu da katılacak
Hayrunnisa Gül Ali Babacan'ın partisine katıdı iddiası
ÖNCEKİ HABERLER
Öğrenci bileti kaç para oldu 2020 yeni zamlı bilet tarifesi
Siirt'te iki PKK'lı terörist yaşamayı seçti
Cemre düştü mü cemre düşme sırası nasıldır tarihleri-2020
Değerli konut vergisi için beyanname verme süresi uzatıldı
Enes Ünal: EURO 2020'de de yer almak istiyorum
Sevgililer Günü ne zaman 2020 14 Şubat hangi güne denk geliyor?
Yorumlar