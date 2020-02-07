Xiaomi Mi 9T Pro satışlarının durdurulacağını duyurdu!

Geçtiğimiz Mayıs ayında satışa sunulan Redmi K20 Pro veya ülkemizdeki adıyla Xiaomi Mi 9T Pro, Snapdragon 855 işlemcisi, açılır kamerası ve uygun fiyatı ile yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başaran bir telefon oldu.

Redmi K30 modelini Aralık ayında kullanıcılarla buluşturan Xiaomi’nin Redmi K30 Pro’yu tanıtmaya hazırlandığını uzun süredir sizlere duyuyoruz. Bu modelin Avrupa’da nasıl adlandırılacağı bilinmezliğini korurken bir açıklama geldi.

Şirketin üst düzey yöneticilerinden Lu Weibing, Redmi K20 Pro satışlarının bu ay durdurulacağını belirtti. Herhangi bir gerekçe açıklamamış olsa da, Redmi K30 Pro tanıtılacağı için satışların durdurulacağı kolayca tahmin edilebiliyor.

Tabi, burada altını çizmek istediğimiz bir konu var. Hali hazırda firmaların elinde yüksek stoklar olduğu için bu aydan sonra K20 Pro / Mi 9T Pro kalmayacak diye bir şey yok. Aylarca daha bu telefonu satın almak mümkün olacak.

Qualcomm’un en güçlü mobil işlemcisi Snapdragon 865’in güç vereceği K30 Pro, 8 GB RAM ile gelecek. Android 10 ile kutudan çıkacak olan telefonun dörtlü kamera kurulumuna, 64 Megapiksel çözünürlüğündeki Sony IMX686 liderlik edecek. 4700 mAh kapasiteli batarya 33W hızlı şarj desteği ile karşımıza çıkacak.