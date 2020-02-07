Öğrenci bileti kaç para oldu 2020 yeni zamlı bilet tarifesi

İSTANBUL'da ulaşıma yüzde 35 zam geldi öğrenci kartlarına zam geldi. Öğrenci kartı 40 liraylen 10 Şubat'tan sonra 50 lira olacak. Ayrıca tam bilet aktarma ücretlerinde; birinci aktarma 2,50 lira, ikinci aktarma 1,90 lira, üç, dört ve beşinci aktarmalar 1,20 lira olarak belirlendi.

Öğrenci mavi kartı kaç para oldu, öğrenci akbiline yüzde 35 zam geldi. İstanbul'da ulaşıma yapılan zamlar 10 Şubat'tan itibaren geçerli olacak. Öğrenci mavi kartı aylık 40 lirayken şimdi 50 lira olacak. Ayrıca tam elektronik bilet 3,50 lira, Öğrenci bileti 1,75 lira olacak. Tam bilet aktarma ücretlerinde; birinci aktarma 2,50 lira, ikinci aktarma 1,90 lira, üç, dört ve beşinci aktarmalar 1,20 lira olarak belirlendi.

Son dönemde üst üste gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da taksi ve minibüs ücretlerine yapılan zamların ardından şimdi de İETT'ye yüzde 35 zam geldi. İstanbul Büyükşehir zammı resmi olarak duyurdu. Tarife 10 Şubat 2020 itibariyle uygulanmaya başlayacak.

İBB'den yapılan açıklamada maliyetin yüzde 43 arttığı aslında zam oranın bu kadar olması gerektiği vurgulandı. Açıklamada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatı ile zammın daha düşük tutulduğu ifadelerine yer verildi.

Yeni fiyat tarifesi şöyle:

Tam elektronik bilet 3,50 lira,

Öğrenci bileti 1,75 lira,

Tam Mavi Kart 2,75 lira,

Öğrenci Mavi Kartı 50 lira oldu

Eski fiyatlar

Mavi tam kart 205 lira

Öğrenci kartı 40 liraydı

Aktarma ücretleri de şöyle:

Otobüs ve İBB'ye bağlı raylı sistemlerde Tam Bilet Aktarma Ücretlerinde; birinci aktarma 2,50 lira, ikinci aktarma 1,90 lira, üç, dört ve beşinci aktarmalar 1,20 lira olarak belirlendi. Öğrenci Aktarma Ücretlerinde ise; birinci aktarma 0,75 kuruş, ikinci aktarma 0,70 kuruş, üç, dört ve beşinci aktarmalar 0,60 kuruş olacak. Şehir Hatları Vapurları ve bilet entegrasyonuna dahil deniz motorlarında da 2,60 lira olan hatlar 3,50 lira, 2,70 lira olan hatlar 3,65 lira, 3 lira olan hatlar 4 lira olarak belirlendi. Deniz yollarında aktarma ücretleri ise şöyle: Birinci aktarma 2,80 lira, ikinci aktarma 2,30 lira, üç, dört ve beşinci aktarma 2 lira.