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Terör örgütünden kaçan kız Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katıldı

Terör örgütü PKK'dan kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan kız, Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan evlatlarına kavuşma ümidiyle HDP il binası önündeki oturma eylemine katıldı.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti sürüyor.

Hakkari'den 5 yıl önce kandırılarak dağa götürülen ve 8 ay önce örgütten kaçarak teslim olan 21 yaşındaki F.T, dün Diyarbakır annelerine gerçekleştirdiği destek ziyaretinin ardından bugün de oturma eylemine katıldı.

Beraberinde Hakkari Şehit Aileleri Dernek Başkanı İbrahim Adıyaman ile HDP il binası önüne gelen F.T, ailelere destek için bir hafta boyunca oturma eylemi yapacağını belirtti.

F.T, yaptığı açıklamada, terör örgütü mensuplarının köyden kendisini zorla dağa kaçırarak, Irak'a götürdüklerini söyledi.

Terör örgütünden kaçtığını ifade eden F.T, o dönemde yaşadığı zorluklara değinerek, Diyarbakır annelerinin oturma eylemine ilişkin, "Onların yaptığı bu eyleme ben de katıldım. Tüm kalbimizle bu annelerin yanına geldik. Bu annelerin gözyaşının ailelere umut olmasını istiyorum. Annelerin yaptığı bütün eylemleri destekliyorum. Sonuna kadar da elimden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım." dedi.

Örgüt mensuplarına seslenen F.T, "Dağdan kaçtım geldim, beni örnek olarak görün. Hepinizin annenizin yanındayım. Bize yapılan kötülüklerden, işkencelerden kurtulmanın en iyi yolu gelin, Türkiye'ye teslim olun. Herkesin amacı gelip, ailelerine teslim olmak. Gelin devletinizle bir olun, gelin teslim olun. Baskı altında kalmayın. Devlet her zaman sizin yanınızda." diye konuştu.

F.T, artık anne ve babaların üzülmesini istemediğini belirterek, "Bu gözyaşına umut olmanızı istiyorum. Bundan sonra her zaman annelerle bir olacağız." ifadelerini kullandı.

Dağdan gelmek isteyen çok kişi olduğuna işaret eden F.T, "Orada bulunanlar bizi şu an izliyor. Ben de onlara söylüyorum. Lütfen artık o çocukları bırakın. Kimse sizinle olmak istemiyor. Oradan kaçmak isteyen çok kişi var. Bırakın en kısa zamanda aileleriyle bir olsunlar." değerlendirmesini yaptı. 

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