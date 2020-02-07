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İçişleri Bakanlığı'dan Aydın Koçarlı kaymakamı Fırat Çelik'e FETÖ soruşturması

İçişleri Bakanlığı Aydın Koçarlı ilçesi kaymakamı Fırat Çelik ile ilgili FETÖ/PDY terör örgütüne iltisak, irtibat anlamına gelebilecek nitelikteki iddialar üzerine soruşturma başlatıldı.

AYDIN’ın Koçarlı İlçesi Kaymakamı Fırat Çelik’in FETÖ üyeliği suçlamasıyla açılan soruşturmada, davası sürmesine rağmen görevine devem ettiği öne sürülmüştü. İddialar üzerine harekete geçen İçişleri Bakanlığı Çelik hakkında inceleme başlattığını duyurdu.

Bakanlığın açıklaması şöyle;

"Aydın Koçarlı ilçesi kaymakamı Fırat Çelik ile ilgili FETÖ/PDY terör örgütüne iltisak, irtibat anlamına gelebilecek nitelikteki iddialar üzerine; Bakanlığımızca Mülkiye Müfettişleri görevlendirilmiş ve inceleme ve soruşturmaları sonucunda, bahse konu iddialar kapsamında maddi gerçekliğin ortaya çıkarılması için mülkiye müfettişlerince düzenlenen rapor yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına tevdi edilmiş, yargı mercilerince gerekli soruşturmanın başlatılması sağlanmıştır. Eş zamanlı olarak adı geçen kaymakam ile ilgili Bakanlığımızca 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 35’inci madde kapsamında yapılması gereken tüm işlemler gecikmeksizin başlatılmıştır."

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