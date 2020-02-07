Çığ faciası şehitlerine gözyaşları içinde veda Erdoğan da katıldı
Van'daki çığ faciasında şehit olan askerler bugün son yolculuklarına uğurlandı. İstanbul'daki şehit cenazesine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karşı tarafta bedelini çok ağır ödettiklerimiz var" dedi.
Van'da çığ düşmesi sonucu şehit olan askerin cenazeleri toprağa veriliyor. Şehit Uzman Çavuş Cihan Erat'ın İstanbul Ataköy 5. Kısım Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan, şehidin babası Adnan Erat, annesi Safiye Erat'a başsağlığı diledi.
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Uzman Çavuş Cihan Erat'ın naaşı önce Kağıthane'deki baba ocağına götürülerek helallik alındı. Şehidin babası Adnan Erat, annesi Safiye Erat ve kardeşi Kadir Erat taziyeleri kabul etti. Şehit Erat'ın naaşı helallik alınmasının ardından, Ataköy 5. Kısım Camisi'ne götürüldü. Buradaki törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.
Bedelini çok ağır ödettiklerimiz var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze töreninde yaptığı konuşmada, "Gerçekten bu ara ciddi manada felaketlerle mücadelemiz var. Bir taraftan cephelerde savaşıyoruz, bir tarafta da şu anda çığ altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Tabi bunlar özellikle kaza ve kaderin bizler için bildiğimiz ama imanımızın gereği olarak da sabrettiğimiz konulardır. Biz buna sabredeceğiz. Ve Cihan kardeşimizin öncelikle ailesine rabbimden sabırlar niyaz ediyorum. Tüm milletimizin başı sağ olsun. Fakat biz durmadan, yılmadan bu vesileyle şunu söylemek durumundayım. Bir taraftan Van'daki hadise, bir tarafta İdlib'de yaşadıklarımız ama karşı tarafa da bedelini çok ağır ödettiklerimiz var. Şehitler tepesi inşallah boş kalmayacak. Ve şehitler tepesi boş kalmayacağı için de bizler de şehadete ürkerek korkarak değil adeta sevgili peygamberimizin 'keşke ben de o makama ulaşsaydım' dediği gibi o şekilde yürüyeceğiz" dedi.
Erdoğan daha sonra Erat'ın ailesiyle birlikte top arabasının arkasında yürüdü. Erat düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere Edirnekapı Şehitliği'ne götürüldü.