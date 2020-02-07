Emre Akbaba PFDK'lık oldu

Galatasaray'da Emre Akbaba, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'na aykırı hareket ettiği için PFDK'ya sevk edildi.

Türkiye Kupası maçlarının ardından Fenerbahçe, Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ve Kırklarelispor, PFDK'ya sevk edildi.

Galatasaray'da Emre Akbaba ise, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'na aykırı hareket ettiği için PFDK'ya sevk edildi.

TFF'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

''Futbolcu EMRE AKBABA'nın "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 17/1-b ve 22. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.''