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İşte kaza yapan Pegasus uçağın pilotları biri G. Koreli çıktı

Pegasus Hava Yolları'nın kaza yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının kokpitinde kaptan pilot Mahmut Aslan ile ikinci pilot Güney Koreli Ferdinant Pondaag yer alıyordu.

Pegasus Hava Yolları'nın İzmir-İstanbul seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişinde pistte tutanamayarak yola savrulmuştu.

Uçağın kokpitinde yer alan kaptan pilot Mahmut Aslan ile first officer olarak adlandırılan ikinci pilot Güney Koreli Ferdinant Pondaag da kazada yaralandı. Pondaag'ın 14 aydır Pegasus Hava Yolları'nda uçtuğu öğrenildi. 

Ne olmuştu?

Önceki gün Pegasus'a ait uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişinde pistte tutanamayarak 40 metreden yere çakılmış, uzun bir mesafe sürüklendikten sonra durabilmişti. Uçağın 3 parçaya bölündüğü kazada 3 vatandaşımız hayatını kaybetmişti.

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