Hatay Valiliği önünde kendini ateşe veren kişi hayatını kaybetti

HATAY Valiliği önünde, "Çocuklarım aç, iş istiyorum anlamıyor musunuz?" deyip üzerine benzin dökerek kendisini ateşe veren Adem Y. (42), yaşamını yitirdi. Valilik'ten yapılan açıklamada, eşinden boşanan Adem Y.'nin psikolojik rahatsızlığı olduğu, daha önce de kendisini yakma girişiminde bulunduğu belirtildi.

HATAY’da eşinden boşanan 2 çocuk babası Adem Y., Valilik binasına giderek, işsiz olduğunu belirtip, yetkililerden yardım istedi. Yetkililer yardım etme sözü verdi ancak Adem Y. ikna olmadı. Dışarı çıkan Adem Y., bir süre sonra elinde benzin şişesiyle geri döndü. Valilik binasının önünde şişedeki benzini üzerine döken Adem Y., kendisini yakacağını söyledi.

Çakmağa çaktı ve...

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekipleri, Adem Y.'yi ikna etmek için çalışma başlattı. Ancak Adem Y. çakmağı çakıp, kendisini ateşe verdi. Bir anda alevler içinde kalıp, koşmaya başlayan Adem Y.’ye valilik personeli ve esnaf yangın tüpüyle müdahale etti.

Yaşamını yitirdi

Alevler söndürüldükten sonra Adem Y., çağrılan ambulansla Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Mersin Şehir Hastanesine sevk edilen Adem Y., yolda yaşamını yitirdi.

Valilik açıklama yaptı

Hatay Valiliği olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Adem Y.'nin psikolojik sorunları olduğu, daha önce de kendisini yakma teşebbüsünde bulunduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Hatay Valiliği araç giriş kapısı önünde, 07 Şubat 2020 Cuma günü saat 8.30’da kendine zarar verme amacıyla üzerine yanıcı madde dökerek, kendini yakma girişiminde bulunan vatandaşımız, tüm ikna çabalarına rağmen eylemini gerçekleştirmiştir. Valilik personelinin müdahalesi ile yanmaktan kurtarılan vatandaşın hayati tehlikesi bulunmamakta olup, gerekli tüm müdahaleler valiliğimiz tarafından yapılarak hastaneye sevk edilmiştir.

Kendini yakma girişiminde bulunan vatandaşın 2 çocuğu bulunmaktadır. Sosyal Hizmetlerden Sosyal Ekonomik Destek Yardımı, çocukları için Şartlı Eğitim Yardımı ve Şartlı Sağlık Yardımı almaktadır. Vatandaş, eşinden boşanmış ve uzaklaştırma cezası almıştır. Psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle daha önce de kendini yakma teşebbüsünde bulunmuştur. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."