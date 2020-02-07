HABER /  EKONOMİ
ADV ebebek'te 07 Şubat' özel tüm tekstil ürünlerinde indirim
ADV Pırlanta her günü sevgililer günü gibi yaşamak demek

Bu hafta borsa kazandırdı altın kaybettirdi

Anadolu Ajansı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 1,57 artış kaydetti.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,57, dolar/TL yüzde 0,17 değer kazanırken, avro/TL yüzde 0,76, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,53 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en yüksek 123.845,00 en düşük 118.761,60 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,57 artışla 121.015,14 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,53 kayıpla 302,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,49 azalarak 2.013,00 lira oldu. Geçen hafta 495,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 492,00 liraya düştü.

Bu hafta, ABD doları 17.10 itibarıyla yüzde 0,17 değer kazanarak 5,9950 liraya yükseldi, avro ise yüzde 0,76 azalışla 6,5650 liraya geriledi.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,31, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,13 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,80 ile hisse senedi fonları oldu.

SON DAKİKA HABERLERİ
4 günde 90 bin İdlibli Türkiye sınırında geldi
Akın Öztürk'ün emir astsubayı FETÖ'den gözaltına alındı
Dolar, son 8 ayın en yüksek seviyesini gördü
Hatay Valiliği önünde kendini ateşe veren kişi hayatını kaybetti
İçişleri Bakanlığı'dan Aydın Koçarlı kaymakamı Fırat Çelik'e FETÖ soruşturması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Çin'le ilgili yeni tedbir
ÖNCEKİ HABERLER
TFF'den harcama limiti açıklaması
13 Süper Lig kulübü PFDK'lık oldu
Bakan Albayrak: 150 bin istihdam taahhüdü sağlandı
Emre Akbaba PFDK'lık oldu
İşte kaza yapan Pegasus uçağın pilotları biri G. Koreli çıktı
İOKBS bursluluk sınavı 2020 başvuru ekranı TC ile giriş
Yorumlar