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Dolar, son 8 ayın en yüksek seviyesini gördü

Dolar 5.98'den başladığı haftanın son işlem gününde akşam saatlerinde 6.04'ün üzerine çıktı. Böylede dolar son 8 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Haftanın son işlem gününe 5.98'den başlayan dolar/TL öğleden sonra 5.9950'ye yükseldi. ABD'de tarım dışı istihdamın ocak ayında 225.000 ile beklentilerin üzerinde yükseliş göstermesiyle 6.04 lirayı aştı. Dolar kuru şu sıralar 6.04'ten işlem görürken, euro ise 6.63'ten alıcı buluyor.

Mayıs 2019'dan bu yana en yüksek seviyede
Hafta başından bu yana dar bir aralıkta seyreden dolar/TL kuru, 29 Mayıs 2019 tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Dolar, 29 Mayıs 2019 tarihinde 6.05'i görmüştü.

Abd'de tarım dışı istihdam ocakta beklentiyi aştı
ABD'de tarım dışı istihdam ocakta 225 bin arttı, işsizlik oranı yüzde 3.5'ten yüzde 3.6'ya yükseldi. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,96'nın destek olarak izleneceğini kaydeden uzmanlar, 6,00 seviyesinin psikolojik direnç konumunu sürdürdüğünü bildirdi.

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