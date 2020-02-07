HABER /  GÜNCEL
ADV Pırlanta her günü sevgililer günü gibi yaşamak demek

Yasa dışı bahis oynayanlara da ceza yolda

Anadolu Ajansı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), yasa dışı bahis oynayanlardan ve bu kişilerin mali hareketlerinden yola çıkarak yeni oyunculara ulaştı. Söz konusu kişiler hakkında hukuki süreç başlatıldı. 

AA muhabirinin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) yetkililerinden edindiği bilgiye göre; suç örgütlerince gelir kapısı yapılan ve giderek yaygınlaşan yasa dışı bahiste 'oynayıcıların' tespiti de yapıldı.

Yasa dışı bahis ve kumar sitelerine girerek bahis ve kumar oynayanlar, MASAK ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince mali hareketleri izlenerek tek tek tespit edildi. 

Bu tespitler ışığında yasa dışı sitelerden bahis ve kumar oynayanlar, 5 bin ila 20 bin lira arasında değişen miktarlarda idari para cezası ile cezalandırılacak. Tespit edilen oynayıcılardan ve bu kişilerin mali hareketlerinden yola çıkarak yeni oynayıcılara da ulaşıldı. Tüm oynayıcılar için hukuki süreç başlatıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Ekrem İmamoğlu ulaşım zammıyla ilgili konuştu
4 günde 90 bin İdlibli Türkiye sınırında geldi
Akın Öztürk'ün emir astsubayı FETÖ'den gözaltına alındı
Dolar, son 8 ayın en yüksek seviyesini gördü
Hatay Valiliği önünde kendini ateşe veren kişi hayatını kaybetti
İçişleri Bakanlığı'dan Aydın Koçarlı kaymakamı Fırat Çelik'e FETÖ soruşturması
ÖNCEKİ HABERLER
Bu hafta borsa kazandırdı altın kaybettirdi
TFF'den harcama limiti açıklaması
13 Süper Lig kulübü PFDK'lık oldu
Bakan Albayrak: 150 bin istihdam taahhüdü sağlandı
Emre Akbaba PFDK'lık oldu
Pangolin hayvanı nerede yaşar pangolin neye benzer?
Yorumlar 1 yorum