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Kar yağışı Bolu Dağı'nda trafiği durdurdu

Bolu Dağı'nda etkili olan kar yağışı nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Yağışlar nedeniyle Bolu Dağı'ndan tırların geçişlerine izin verilmiyor.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan kar yağışı nedeniyle tırların geçişine izin verilmiyor.

Bölgede dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Dağkent, Abant Kavşağı, Elmalık ve Bolu Dağı Polisevi mevkilerinde kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaşırken, Karayolları ekipleri güzergahtaki çalışmalarına devam ediyor. 

İstanbul istikameti Elmalık kavşağında kontrollerini artıran trafik ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için tırların Bolu Dağı'ndan geçişine izin vermiyor.

Ekipler, tır sürücülerini araç park alanlarına yönlendiriyor.

Bu arada yetkililer, yağışın aralıksız sürdüğü Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunu kullanan sürücüleri, araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları konusunda uyardı.

Öte yandan Ankara yönü Kaynaşlı mevkisinde yağışın yoğunlaştığı zamanlarda bekletilen ağır tonajlı araçlar, temizlik çalışmasının ardından yollarına devam edebiliyor.

Bakacak, Karanlıkdere, Bıçkıyanı mevkisinde kar zaman zaman tipi şeklinde etkili oluyor. 

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