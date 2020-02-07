Azil soruşturmasında aklanan Trump’a verilen destek arttı

Trump, Senato’da aklandığı azil soruşturması sonrasında yaptığı basın açıklamasında, uzun süredir sahte haber yapmakla suçladığı ABD basınına da ‘minnet’ gösterisinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Senato'da yapılan azil oylamasında aklanmasının ardından Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu.

"Başıma gelenleri başka kimse kaldıramazdı"

Basın görevlilerine konuşan Trump, son 3 yılda birçok aşamadan geçtiğini söyleyerek "Bu cadı avı ahlaksızdı, kötü niyetliydi. Kötü polisler vardı, bilgi sızdıranlar, yalancılar vardı. Benim başıma gelenler, başka bir başkanın başına asla gelmemeli. Başka bir başkan, bana olanları kaldırır mıydı bilmiyorum. Bence kaldıramazdı." ifadelerini kullandı. Trump, kendisine yapılanları "rezalet" olarak niteledi.

Washıngton Post'u övdü

Konuşmasında, kendisine karşı attıkları muhalif başlık ve haberler nedeniyle eleştirdiği ABD yazılı basınına da yer verdi. Soruşturmadan aklanmasını "Trump aklandı" şeklinde veren Washington Post gazetesini basın mensuplarına gösteren ABD Başkanı, "Bu hakkımda yazdıkları ilk iyi şey" dedi.

Kamuoyu desteği en yüksek seviyede

Öte yandan, soruşturma sürecinde suçsuz bulunan Trump’a verilen desteğin gitgide arttığı da görüldü. Mahkemede Trump'ın savunmasını üstlenen ekip, salona girer girmez davetlilerden büyük alkış aldı.

Kızı Ivanka Trump’ın babasına verdiği destek de gözlerden kaçmadı.

Kamuoyu araştırma şirketi Gallup'un verilerine göre, ABD Başkanı Donald Trump'a kamuoyu desteği, yüzde 49 ile en yüksek seviyeye çıkmış durumda.