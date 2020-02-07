MKE Ankaragücü BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi

Süper Lig'in 21. hafta açılış maçında MKE Ankaragücü, deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi.

Başkent temsilcisi, 21. haftanın açılış maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor’u Jamaikalı Dever Orgill’in golüyle 1-0 mağlup etti.

Transfer yasağını kaldırarak kadrosunu büyük ölçüde yenileyen MKE Ankaragücü, bu sonuçla galibiyet hasretine son verdi. Ligde 14 maçlık kazanamama serisini sonlandıran sarı-lacivertli ekip, puanını 17’ye yükseltti.

Başkent ekibinde başkan Fatih Mert ile geçen hafta takımın başına geçen teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, ilk kez galibiyet sevinci yaşadı.

5. dakikada Chebake'nin hatalı pasında topla buluşan Orgill'in ceza sahasında vuruşunda, kaleci Farnolle meşin yuvarlağı kornere çeldi.

22. dakikada Rodrigues'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top, savunmaya çarparak kornere çıktı.

43. dakikada MKE Ankaragücü savunmasının hatasında topla buluşan Kjartansson'un sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Ricardo meşin yuvarlağı ayaklarıyla müdahale ederek kornere çeldi.

63. dakikada Sakıb Aytaç'ın ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Umut Bulut'un kafa vuruşunu, kaleci Ricardo meşin yuvarlağı kornere çeldi.

65. dakikada konuk ekip öne geçti. Rodrigues'in verdiği pasla ceza sahası önünde topla buluşan Orgill'in yerden düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Farnolle'nin sağından ağlarla buluştu: 0-1.

79. dakikada Bifouma'nın ceza sahası dışından sert vuruşu sonrası üst direkten dönen top, Chebake'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun sağdan yaptığı ortada Umut Bulut, topu ceza sahasında bulunan Donald ile buluşturdu. Donald'ın vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

87. dakikada Atila Turan'ın soldan pası sonrası Rodrigues'in kaleyi karşıdan gören pozisyonda sert vuruşunda, üst direğe çarpan top auta gitti.