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Kadıköy'de silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

KADIKÖY'de bir araçtan açılan ateş sonucu yaralan kişi hastaneye kaldırıldı. Saldırıda kullanılan silahı olay yerinde bulan polis ekipleri, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. 

Osmanağa Mahallesi Dere Gazinosu Sokak'ta yürüyen ismi öğrenilemeyen bir kişi, seyir halindeki araçtan açılan ateş sonucu yaralandı. 

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Bacağından vurulan kişi sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

Saldırıda kullanılan silahı olay yerinde bulan polis ekipleri, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. 

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