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Elazığ Sivrice’de 4 büyüklüğünde deprem!

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 22.57'de yerin 2.2 kilometre derinliğinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Öte yandan AFAD’a göre ise deprem yerin 7 kilometre derinliğinde ve 3.8 büyüklüğünde oldu.

AFAD SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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