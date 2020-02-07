Elazığ Sivrice’de 4 büyüklüğünde deprem!

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 22.57'de yerin 2.2 kilometre derinliğinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Öte yandan AFAD’a göre ise deprem yerin 7 kilometre derinliğinde ve 3.8 büyüklüğünde oldu.

AFAD SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz.