Ekrem İmamoğlu ulaşım zammıyla ilgili konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da ulaşıma yapılan yüzde 35'lik zam hakkında açıklamalarda bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adana'da gerçekleştirilen 11 büyükşehir belediyesinin başkanlarının buluştuğu etkinliğe katıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, burada İstanbul'da toplu taşımaya gelen yüzde 35 zamla ilgili ilk kez konuştu.

"Hizmetin sürdürülmesi için yapılan zamdır"

İmamoğlu, hiçbir belediyenin zam yapmak istemediğini ifade ederek, "Yaptığımız zam ne yazık ki bir sonuçtur. Esas girdilerden hesap sorulması lazım. Akaryakıt ve diğer unsurlara baktığınız zaman yaklaşık iki yılı aşkın süredir zam yapılmayan İstanbul'daki bu zam, şuan ki Türkiye şartlarında vatandaşımız düşünülerek hizmetin sürdürülmesi adına yapılmış bir zamdır. Elbette hiçbir belediye zam yapmak istemez ama bugünkü Türkiye koşullarında bu mümkün değildir" ifadelerini kullandı.