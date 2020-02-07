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Ekrem İmamoğlu ulaşım zammıyla ilgili konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da ulaşıma yapılan yüzde 35'lik zam hakkında açıklamalarda bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adana'da gerçekleştirilen 11 büyükşehir belediyesinin başkanlarının buluştuğu etkinliğe katıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, burada İstanbul'da toplu taşımaya gelen yüzde 35 zamla ilgili ilk kez konuştu.

"Hizmetin sürdürülmesi için yapılan zamdır"
İmamoğlu, hiçbir belediyenin zam yapmak istemediğini ifade ederek, "Yaptığımız zam ne yazık ki bir sonuçtur. Esas girdilerden hesap sorulması lazım. Akaryakıt ve diğer unsurlara baktığınız zaman yaklaşık iki yılı aşkın süredir zam yapılmayan İstanbul'daki bu zam, şuan ki Türkiye şartlarında vatandaşımız düşünülerek hizmetin sürdürülmesi adına yapılmış bir zamdır. Elbette hiçbir belediye zam yapmak istemez ama bugünkü Türkiye koşullarında bu mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) gerçekleşen Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME) toplantısında elektronik bilet ücret tarifelerine yüzde 35 zam kararı alındı. UKOME'nin kararını onaylayan İBB, zamlı tarifenin 10 Şubat tarihinden itibaren geçerli olacağını açıkladı. İBB'den yapılan açıklamada, "UKOME, yaklaşık 3 yıldır değişmeyen toplu ulaşım ücretlerinde maliyetlerdeki büyük artış nedeniyle yeni bir fiyat düzenlemesi yapma kararı aldı. 10 Şubat Pazartesi günü uygulamaya konulacak yeni tarifede; tam elektronik bilet 3,50 lira, öğrenci bileti 1,75 lira, tam mavi kart 275 lira, öğrenci mavi kartı ise 50 lira olarak belirlendi" denildi.

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