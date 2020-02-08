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Polis memuru tabancayla intihar etti

Demirören Haber Ajansı

KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde oturan, Cinayet Büro Amirliğinde görevli polis memuru Hakan M., tabancasını başına ateşleyerek yaşamına son verdi. 

Cinayet büroda çalışan polis memuru kendi beylik silahıyla intihar etti. Olay, gece saatlerinde Kartepe Ataevler Mahallesi’nde meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde görevli polis memuru Hakan M., evde yalnız olduğu sırada başına dayadığı tabancasını ateşleyerek intihar etti.

Silah sesini duyan komşularının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi yaptığı incelemede Hakan M.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hakan M.’nin cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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